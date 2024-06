Lo scrittore Nicolò Catena presenta “The Silence Corporation”

Sabato 29 giugno alle ore 18 presso la Biblioteca Asterope dell’associazione Kairos – Banca del Tempo e dei Saperi, in viale Maiella 21, a Francavilla al mare, ci sarà il primo appuntamento de Il Salotto del Kairos con il giovane scrittore Nicolò Catena, autore del libro “The Silence Corporation”, Edizioni La Lupa di Patrizia Lupini.

“Il Salotto del Kairos” della Biblioteca Asterope organizzato dell’associazione Kairos di Pina Rosato che da dieci anni sul territorio abruzzese e non, promuove eventi culturali con l’intento di diffondere e sensibilizzare la gente su tematiche di solidarietà, ambiente, cittadinanza attiva e uguaglianza di genere, nasce come progetto creativo per promuovere la lettura e diffondere la passione per i libri dando voce a chi li scrive. Ogni incontro sarà per chi parteciperà l’occasione di incontrare gli autori e confrontarsi con essi su diverse tematiche attraverso le loro storie.

Il libro The silence Corporation fonde la fantascienza con il mondo reale attraverso una scrittura originale, quella del giovane scrittore Nicolò Catena, che a soli 17 già nutre una fervida passione per la scrittura. Il suo stile assume i contorni onirici creando una sorta di immagini inedite nel lettore. Le parole suggestive sono in grado di suscitare emozioni contrastanti tra loro. Un libro denso di mistero, fascino, intrigo e paura. Innumerevoli sono le emozioni che il lettore sperimenterà immergendosi nella sua lettura

“Le tematiche affrontate sono gli archetipi di alienazione, dalla brutalità fisica a quella psicologica, personaggi in preda all’angoscia esistenziale in cui è possibile rintracciare contenuti filosofici che stimolano sempre più la curiosità del lettore. (…) Le vicende si articolano in una linea caotica, che serpeggia in un'ordinata discordia ben costruita e ad incastro come un grande enigma, appoggiandosi sul Tempo e sullo Spazio, sulla Realtà, i fondamenti del tutto che, alla fine, sono grigi ed Indifferenti ed operano con piani umanamente tragici, seguendo il battito d'ali di una farfalla”: scrive l’editrice Patrizia Lupini.

L’Uomo e il Tempo sono due grandi misteri sin dalla notte dei tempi e in continuo duello. È questa una tematica che lo scrittore Nicolò Catena affronta non in maniera scontata ma con personaggi d’eccezione tutti da scoprire e immagini che rimangono impressi nella mente.

Durante la presentazione il giovane scrittore, che si definisce Narratore, un "Ponte per Babilonia" e al contempo la sua chiave, parlerà della sua passione per la scrittura e ci immergerà a pieno nel suo libro conversando in un talk con la giornalista e scrittrice Mariangela Cutrone. Per info: 3467175245 - 3477947034.