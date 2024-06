Max Giusti in scena con “Bollicine” venerdì 28 giugno

Sarà Max Giusti con il suo “Bollicine” ad aprire la stagione estiva firmata Lido delle Sirene. L’appuntamento con la cena spettacolo che si preannuncia sfavillante è per venerdì 28 giugno alle ore 20,30.

“Bollicine” perché da sempre accompagnano le serate più festose, i momenti in cui c’è motivo di brindare. Davanti alle bollicine ci si lascia andare a confidenze e confessioni, quelle che lo showman sarà pronto a fare al suo pubblico. All’apice della maturità, personale e professionale, Max è pronto a dire le verità più scomode, e le sorprese non mancheranno.

È un Max inedito, che racconta al pubblico quello che nella vita di tutti i giorni non direbbe neppure al suo migliore amico. Cena spettacolo con cucina gourmet. E’ possibile anche l’ingresso al solo spettacolo, alle ore 22. E dopo lo show, continua il divertimento con la musica del dj Andrea Mammarella e la voce di Biscotto. Per la cena spettacolo il costo è di 70 euro, per il solo show il biglietto è di 30 euro. Ulteriori info al numero 085/61809.