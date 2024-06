Gaming and Movies Week, l'evento in programma a Silvi

Da giovedì 4 a sabato 6 luglio si terrà la Gaming and Movies Week, tre giorni interamente dedicati al mondo del gaming, promossa dall’Istituto Cinematografico dell’Aquila nell’ambito del “Lanterna Magica Film Fest”. 30 postazioni gaming su megaschermo, PC gaming, XBOX ONE NINTENDO – CONSOLLE MINI, consolle NEXT GEN – XBOX S/I/P55, consolle SONY PS4 e poi cabina Arcade, postazioni VR e simulatore di guida con sedile, volante e cambio, saranno allestiti in una tensostruttura ad ingresso libero in Via Leonardo da Vinci, Complesso Le Dune con i seguenti orari: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 23.30.

L’evento è stato ideato per promuovere il mondo dei videogiochi come lo strumento attraverso cui stimolare i processi cognitivi, il problem solving; un vero spazio di apprendimento con il quale si entra in contatto con la motivazione personale, la capacità di leggere il contesto e accogliere le regole, la propensione all’esplorazione, all’auto controllo. L’iniziativa, oltre al gioco, prevede anche l’intrattenimento, con la proiezione di film a tema, incontri e dibattiti su giovani, cinema e intelligenza artificiale. Il Gaming and movies week è realizzato con il contributo del Comune di Silvi e dell’assessorato al Turismo nella persona di Matteo Colatriano.