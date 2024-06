"Dreams Senior" inaugura la stagione estiva al Teatro del Mare di Montesilvano

Stasera, 29 giugno, Montesilvano inaugurerà la stagione dei grandi spettacoli estivi al Teatro del Mare. Il primo appuntamento sarà con la versione live di un format televisivo che va in onda su Rete8.

Si tratta di "Dreams Senior", la versione più adulta del talent show canoro ideato e condotto dai due talenti montesilvanesi Piero Mazzocchetti, star internazionale della canzone italiana, e Federica Peluffo, conduttrice televisiva a lungo impegnata sulle reti nazionali.

L’appuntamento è per le ore 21.30 quando si riaccenderanno le luci e prenderà il via una nuova stagione di concerti, spettacoli ed eventi per rendere gustosa l’estate montesilvanese. Ingresso libero.