Al via la settimana del Pride Abruzzo

Il Pride farà ritorno in Abruzzo quest’anno a Pescara, il 6 luglio, portando con sé un messaggio di inclusione, celebrazione della diversità e impegno per i diritti della comunità LGBTQ+. L’evento, giunto alla sua quinta edizione, è organizzato dal Coordinamento Abruzzo Pride e sarà un’occasione per riunire persone di tutte le età, generi e orientamenti sessuali per celebrare la libertà di essere sé stessi e per promuovere la parità e l’accettazione. Un percorso nel centro della città che si snoderà in parata scandendo le parole del motto di quest’anno: “Agitate con cura!“. Inizio alle ore 15. Il corteo si snoderà per le strade principali di Pescara, culminando in un festival con spettacoli, musica e discorsi ispiranti.

“Il Pride Abruzzo - si legge in una nota – non è solo una festa colorata, ma un momento di riflessione sulla necessità di continuare la lotta per i diritti LGBTQ+ e sulla importanza di creare comunità accoglienti e solidali, per la pace, la fine di ogni guerra, il rifiuto del genocidio di palestinesi, il protagonismo delle voci della comunità T*, per le famiglie Arcobaleno, i diritti riproduttivi, per un aborto libero sicuro e gratuito, per una cultura del rispetto di ogni diversità. Bisogna esserci e partecipare a questa giornata di festa e impegno, a sostegno dell’uguaglianza e della diversità. Insieme possiamo costruire un presente e un futuro più inclusivo e rispettoso per tutte. Unisciti a noi per celebrare l’amore, la diversità e la libertà! Agitiamoci con cura!”.