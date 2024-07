Mediterranea: al porto turistico si è chiusa “l'edizione più bella”

Cucinatranquilla l'ha definita “l’edizione migliore degli ultimi anni”. Nonostante i suoi 38 anni di vita, Mediterranea quest'anno si è presentata più giovane che mai con una carrellata di testimonial, influencer e tiktoker che hanno, davvero, fatto la differenza. Rucoolaaa, Francesca Caldarelli, Davide Ianni, Non seguo la ricetta con il suo "Giro giro tonno" sono solo alcuni dei nomi che hanno calamitato circa dodicimila persone nelle tre serate che si sono svolte, dal 5 al 7 luglio al Porto turistico Marina di Pescara. Hanno organizzato laboratori per bambini (Rucoolaaa); hanno imbandito tavole nell'ottica della tradizione abruzzese (Francesca Caldarelli); hanno conquistato con la cucina più wild del momento (Davide Nanni).

Ma l'offerta non è finita qui: altrettanto seguiti sono stati i momenti di formazione con i Gal, Slow food, Enoteca regionale e Consorzio tutela vini. Successo anche per l'anteprima di Fermenti, il festival delle birre artigianali che si svolgerà dal 29 agosto al due settembre sempre al Marina di Pescara e per le oltre 40 etichette di vino che rinfrescavano gli stand di Cerasuolo a Mare, iniziativa itinerante di Confesercenti Pescara.

Non solo attività coinvolgenti ma anche una vasta area espositiva con 21 aziende dell'agroalimentare, sei del settore turismo, nove stand nell'area street food molto apprezzate da visitatori e turisti catturati da un piano di comunicazione digitale capillare composto anche dal contest "Core a core, la tua anima abruzzese". A vincere il primo premio del contest, pari a cinquecento euro messo a disposizione dalla Camera di commercio Chieti Pescara, Luigia Imbastaro con il video "Anima e Radici". Appuntamento adesso all'edizione 2025.