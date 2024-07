Giornata Nazionale delle Pro Loco, domenica 14 luglio la Sunset edition di "Spoltore Nascosta"

In occasione della Giornata Nazionale delle Pro Loco d'Italia, la spoltorese Terra dei 5 borghi propone per domenica 14 luglio dalle 17.30 una versione speciale con ospiti e aperitivo al tramonto di "Spoltore Nascosta", una "Sunset edition" che prevede la visita nei luoghi simbolo del passato del borgo che saranno raccontati anche da coloro che vivono il territorio e durante il percorso "voci e memorie" saranno rievocati dall'attrice Antonella De Collibus e il maestro amato da generazioni di spoltoresi, Giustino Pace, impegnato nella realizzazione di un testo sulla Chiesa di San Panfilo e dunque darà delle anticipazioni.

Saranno visitati la Cripta, San Panfilo dentro le Mura, via del Pozzo con visita presso dimore private, residence degli artisti, Largo San Giovanni e via delle Rose, piazza D'Albenzio, poi si proseguirà verso Largo Fosse del Grano e dunque verso il Castello per l'aperitivo al tramonto. Il punto di ritrovo è la nuova sede dell'infopoint alle ore 17.30, presso la biblioteca comunale 'Piero Angela' (via Dietro le Mura, 10) con successivo avvio del tour. Per informazioni e prenotazioni, il numero da contattare è 328/7626829.