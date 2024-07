A Montesilvano tornano gli stuntman del Big Show Roller Cars

I talenti impareggiabili del Team di Didi Bizzarro, protagonisti cascatori di film d'azione come Fast & Furious, Mission Impossible, Equalizer si esibiranno in una serie di spettacoli mozzafiato nel parcheggio del Centro Commerciale Porto Allegro in via D'Andrea n° 1 a Montesilvano.

Big Show Roller Cars è lo spettacolo itinerante presentato da Didi Bizzarro con l’ispirazione dello zio Jean Piere Charasse che, assieme alla moglie Olga Bizzarro, negli anni '70 espandeva il marchio di famiglia.

Per coloro che non hanno mai visto un camion su due ruote o una moto che salta a 10 metri di altezza questa è l'occasione giusta. Per gli appassionati di motori oppure semplicemente per trscorrere una serata diversa!

Dal 17 Luglio al 18 Agosto appuntamento tutte le sere alle ore 21:30. Per il pubblico anche la possibilità di salire a bordo insieme agli stuntman e godersi un esperienza da protagonisti con le auto sulle due ruote. Per acquistare i biglietti online www.big-show.it o al botteghino. Per informazioni ⁨342 130 2672.