Al Bano e Filippo Graziani si uniscono al cast della Notte dei Serpenti

Mancano 5 giorni alla seconda edizione della Notte dei Serpenti, il concertone ideato e diretto dal Maestro Enrico Melozzi per omaggiare e celebrare la cultura e la tradizione musicale abruzzese in programma sabato 20 luglio allo Stadio del Mare di Pescara, e nella line-up del concertone si aggiungono AL BANO e FILIPPO GRAZIANI.

Fino a mercoledì 17 luglio è possibile assistere gratuitamente alle prove del concertone che si tengono tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16.30 alle ore 18 presso il teatro comunale di Atri. Sul palco de La Notte dei Serpenti saliranno grandi nomi del panorama musicale italiano e internazionale che presteranno le loro voci ai canti della tradizione popolare abruzzese, per l’occasione rivisitati in una chiave musicale moderna ed eseguiti dal vivo dall’Orchestra dei Serpenti diretta dal Maestro Enrico Melozzi.

Questa la line-up: Al Bano, COLAPESCE DIMARTINO, COMA_COSE, Filippo Graziani, GIOVANNI CACCAMO, NOEMI e UMBERTO TOZZI. Conduce la serata Andrea Delogu. Il pubblico de La Notte dei Serpenti potrà ascoltare i canti della tradizione musicale abruzzese impreziositi da nuovi arrangiamenti a cura del Maestro Enrico Melozzi, che non andranno ad intaccare l’autenticità dei testi originali in dialetto, mantenendo intatta la loro poetica e la loro capacità di coinvolgere gli ascoltatori che potranno interpretarli liberamente.

Il pubblico sarà parte attiva dello show tramite la nuova app “Notte dei Serpenti”, disponibile su Apple Store e Google Play. Grazie alla tecnologia “Be part of the Show”, infatti, durante l’evento verranno realizzate delle coreografie multimediali dinamiche e coinvolgenti al ritmo della musica proposta sul palco del concertone. L’app durante l’utilizzo non richiede l’uso di connessione internet o Bluetooth e permette di essere sempre aggiornati tramite le notifiche con le ultime news sull’evento e informazioni utili. L’evento è a ingresso gratuito.