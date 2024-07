"Un'Estate da Favola" prosegue con gli spettacoli “Maldanno” e “Arcipelago”

La rassegna teatrale "Un’estate da favola", nata dalla collaborazione tra l'Ente Manifestazioni Pescaresi e il Florian Metateatro Centro di Produzione, dopo il caloroso successo dell’applauditissimo “Hamelin” Premio Eolo 2023, continua con due imperdibili spettacoli: "Maldanno" e "Arcipelago". Mercoledì 24 luglio, con turno unico alle ore 18.30, il Florian Metateatro presenterà "Maldanno storie che curano", uno spettacolo di Isabella Micati, Flavia Valoppi e Alessio Tessitore, questi ultimi curatori anche della regia, che coinvolgerà il giovane pubblico in una riflessione poetica e ironica sui malanni universali, con protagonisti Emanuela D’Agostino, Alessio Tessitore, Zulima Memba e Serena Di Gregorio. Ideazione scena Arago Design/Officina delle Invenzioni, realizzazione Miriam Di Domenico, costumi Giulia Assetta.

Attraverso quattro storie ispirate a grandi autori come Rodari, Tognolini, Nanetti e Petrusevskaja che si rincorrono in un tourbillon chiassoso e un po’ clownesco, lo spettacolo racconta “la cura” mediante la relazione, i gesti di generosità e l’immateriale che diventa medicina. La "Torre-opera d’arte" al centro della scena viene smontata dai protagonisti per rivelare storie che curano attraverso la generosità e la bellezza. Sul finale, i protagonisti, attraverso una riflessione ironica e poetica sui malanni di tutti i tempi, coinvolgeranno i bambini-spettatori per ricomporre la Torre, affinché tutti possano curarsi con la sua bellezza. La struttura visiva dello spettacolo è ispirata all’Aurum di Pescara, luogo espositivo di singolare valore architettonico (si deve al genio dell’architetto Michelucci con una spendida integrazione di Liberty e di razionalismo), creata appositamente a pianta centrale per il piazzale interno dell’Aurum, che ripete la circolartà dell’edificio.

Il coinvolgimento del pubblico rende lo spettacolo un’esperienza poetica e riflessiva per tutte le età​. "Maldanno" ha ricevuto riconoscimenti per la sua innovativa narrazione e l'uso creativo dello spazio scenico, distinguendosi in vari festival teatrali dedicati ai giovani. Così ne scrive Mario Bianchi su Eolo ..”Eccellente anche Maldanno, del Florian: racconti d'amore e di condivisione… tutto posto con grazia e leggerezza partendo da una misteriosa grande opera che viene condivisa...come si dovrebbe fare”. Lo spettacolo è adatto ai ragazzi a partire dai 6 anni e si terrà nel parco dell’Auditorium Flaiano.

Giovedì 25 e venerdì 26 luglio, alle ore 20.30 primo turno e 21.30 secondo turno per entrambe le giornate, la rassegna proseguirà con lo spettacolo “Arcipelago”, del Teatro Telaio di Brescia, con la regia di Angelo Facchetti e Francesca Franzè. Lo spettacolo è un’installazione teatrale che immerge i bambini in un viaggio simbolico attraverso isole tematiche. Ogni isola offre un’esperienza multisensoriale che aiuta i bambini a esplorare e comprendere emozioni e esperienze di vita. L'installazione è concepita come una vera e propria educazione umana e sentimentale, dove i bambini sono invitati ad esplorare un luminoso arcipelago, composto da particolari isole, piccole tendine luminose che creano un piccolo mare, di cui si sentono perfino le onde.

Ogni bambino, mosso da parole di magico spessore (ascolta, guarda, senti, racconta), si immerge rispondendo ai diversi stimoli suggeriti da ogni isola, creando un proprio diario emozionale da condividere con tutti. “Arcipelago” è un gioco, un insieme di isole, in ogni isola una piccola prova. Teatro Telaio, ha immaginato un’esplorazione in cui i bambini (soli o accompagnati dai genitori) navigano tra una tenda e l’altra, piccoli coni bianchi illuminati e sparsi su un pavimento-mondo, scoprendo cosa c’è in ogni misterioso teepee ma scoprendo anche qualcosa di sé.

I bambini sono chiamati a capire cosa è loro chiesto – scostare una tavola, aprire un cassettino, innaffiare una piantina nascosta – e poi a decidere se accettare la richiesta, se stare al gioco o ritrarsi fino alla prossima prova. Ci sono domande su questioni molto intime e si può sussurrare la risposta dentro un microfono, è un segreto; ci sono domande aperte al mondo, che fanno riflettere i bambini sul loro collegamento con gli altri e con l’ambiente, amici, famiglia, insegnanti, alberi, animali. In una delle tende più belle c’è una corda con un nodo: se vuoi fare pace con una persona cui tieni, sciogli il nodo e la lite sarà svanita.

Vincitore del premio Eolo 2023 come miglior progetto, "Arcipelago” è uno spettacolo che rappresenta una vera e propria esperienza, in cui l’infanzia viene posta totalmente al centro di un percorso artistico originale e condiviso. Curato da Angelo Facchetti e Francesca Franzè, con la performance di Mariasole Dell'Aversana. Scenografia realizzata da Giuseppe Luzzi, ambientazioni e scenotecnica di Alessandro Calabrese e Asnesio Bosnic, e sartoria di Laura Montefusco. Lo spettacolo è solamente per ragazzi dai 7 ai 12 anni: gli adulti saranno dei semplici accompagnatori. Sono previsti due turni: ore 20:30 e 21:30 nel parco dell’Auditorium Flaiano.

