L'invasione di artisti circensi a Moscufo per il prossimo evento de "I Colori del Borgo"

Dopo il record di presenze in occasione degli scorsi due appuntamenti, la Cultour Moscufo presieduta da Mimmo Ferri va oltre con la rassegna estiva "I Colori del Borgo" e per la prossima serata ha pensato anche al divertimento dei più piccoli: domenica 11 agosto, infatti, piazza Garibaldi a Moscufo sarà animata dall'appuntamento “Magie del borgo” dalle ore 21,30.

Acrobati, giocolieri ed equilibristi, ma non solo anche gag comiche, scherzi ed improvvisazioni renderanno l'atmosfera magica ma allo stesso tempo divertente e frizzante grazie alla compagnia degli artisti circensi di Damiano Production e dunque una ventata di allegria invaderà il centro vestino. "Quest'anno abbiamo deciso di pensare a tutti e dunque non potevamo lasciare insoddisfatti i bambini: si tratta di una serata che assumerà i connotati di una vera festa per più generazioni", spiega il Presidente della Cultour.

La rassegna estiva si concluderà il 31 agosto con due momenti: il primo con il concerto dei “Jolly Blu” cover degli 883, e il secondo con il dj Giulio Bene che trasformerà la piazza in una grande sala da ballo sotto le stelle fino a tarda notte. La rassegna gode del patrocinio del Comune di Moscufo e della presidenza del consiglio della Regione Abruzzo. Le serate sono tutte gratuite e saranno presenti stand gastronomici.