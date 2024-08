Spoltore Ensemble 2024: musica e intrattenimento nella seconda giornata del festival

Prosegue lo Spoltore Ensemble 2024, che per Ferragosto, nella seconda giornata di eventi, propone un programma ricco di musica, spettacolo e intrattenimento sia per i bambini che per i più grandi, in un'atmosfera che fonde la magia del borgo con il fascino delle arti. Dopo il successo della giornata inaugurale, il festival continua offrendo una varietà di appuntamenti imperdibili per tutti i gusti.

La giornata si apre alle ore 19:30 al Convento di San Panfilo, dove la talentuosa arpista Elena Cacciagrano incanterà il pubblico con "The Heart of the Harp". Un concerto che promette di far vibrare le corde dell'anima, grazie alla delicatezza e alla profondità delle note dell'arpa.

Proseguendo nella serata, largo San Giovanni ospiterà alle ore 21:15 il "We Wonder" del Fabrizio Bosso Quartet. Un'occasione unica per ascoltare uno dei più grandi trombettisti italiani del nostro tempo, accompagnato dalla sua formazione, che esplorerà le sonorità del jazz con la consueta energia e maestria che caratterizzano Bosso e i suoi musicisti.

Alle ore 22:30, piazza D'Albenzio diventerà il centro dell'intrattenimento con lo spettacolo di cabaret di Alberto Caiazza, attore e imitatore di straordinario talento. La sua comicità promette risate e buonumore per una serata all'insegna della leggerezza e del divertimento. Parallelamente, sempre in piazza D'Albenzio, il ritmo incalzante dello swing invaderà la notte con il "Crazy Stompin' Club". Un viaggio musicale riporterà il pubblico alle atmosfere festose degli anni '30 e '40, in cui sarà impossibile non lasciarsi coinvolgere dal groove della band.

Per chi ama le contaminazioni tra generi, piazza Di Marzio ospiterà alle ore 23 i Fratelli Delle Monache con il loro progetto "Salhara - Sax e DJ". Un'esibizione che mescola sonorità elettroniche con il calore del sax, creando un'esperienza sonora innovativa e coinvolgente, perfetta per chiudere la serata con un tocco di modernità e sperimentazione.

Ma il fascino dello Spoltore Ensemble non si esaurisce con i grandi eventi serali. Durante tutta la giornata, il borgo sarà animato da numerosi altri eventi culturali pensati per coinvolgere un pubblico di tutte le età. Spettacoli e animazioni per bambini e famiglie, esposizioni e installazioni di poesie e opere artistiche arricchiranno l'offerta culturale, affiancate da mostre pittoriche e fotografiche che offriranno uno sguardo artistico sul territorio. Le visite guidate permetteranno ai visitatori di scoprire le bellezze storiche e architettoniche di Spoltore, in un viaggio tra passato e presente che valorizza il patrimonio culturale della città (per dettagli sui percorsi e prenotazioni delle visite, contattare tramite WhatsApp il numero 3501811922).