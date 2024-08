Il 23 e 24 agosto torna “Manoppello sotto gli ombrelli”

Mentre spopola il nuovo singolo Estate a Monaco, in featuring con il rapper Laïoung, sarà la band salentina degli Après La Classe ad affascinare e travolgere sabato 24 agosto piazza San Francesco per “Manoppello sotto gli ombrelli. Viaggio nel Medioevo”. Per la sua settimana edizione, l’evento dell’estate manoppellese promosso dal Comune in collaborazione con Pro Loco, associazioni ed attività locali e il sostegno della Regione, si rinnova con tante e diverse proposte come le visite guidate alla scoperta del patrimonio medievale del territorio.

Immersi in un’atmosfera di grande fascino, per tre giorni dal 23 al 25 agosto, sotto un coloratissimo tetto di ombrelli in bella mostra lungo Corso Santarelli, cittadini e turisti potranno passeggiare, ascoltare buona musica in diversi punti del centro storico, degustare piatti della cucina tradizione abruzzese e tante proposte gastronomiche tra street food e local, tra vicoli, piazze, antiche chiese e palazzi.

Tra le novità dell’edizione numero sette di Manoppello sotto gli ombrelli anche le visite guidate gratuite per conoscere il patrimonio medievale cittadino tra l’Abbazia di Santa Maria Arabona e il borgo visto che nei tre giorni si potrà infatti anche partecipare alle passeggiate nell’arte e nella storia di Manoppello. In programma quattro tour nel tardo pomeriggio di venerdì 23 e domenica 25 agosto con partenza dall’Abbazia di Santa Maria Arabona alle ore 18 e dal Centro storico, piazza San Francesco alle ore 19; mentre nella serata di sabato 24 agosto sono due le visite in calendario alla scoperta del patrimonio storico-architettonico del borgo antico di Manoppello con ritrovo in piazza San Francesco (ore 18 e ore 19. Per informazioni 338.4700507).

Sono, inoltre, tre i live show in programma, con musica, concerti e grandi spettacoli tutti ad ingresso libero. Si parte venerdì 23 agosto con la chitarra acustica del maestro Matteo Di Battista (dalle ore 21.30), per continuare sabato 24 agosto con il travolgente concerto del gruppo Après La Classe (dalle ore 21.30) e concludere domenica con il Dj set dell’artista Pietro Pirupa (dalle ore 23. 30) per ballare fino a tarda notte.

“Nel corso della manifestazione, che si ripete dall’estate del 2017, sarà possibile passeggiare sotto un coloratissimo tetto di ombrelli sistemati lungo i trecento metri di Corso Santarelli, ascoltare buona musica in diversi punti del nostro centro storico, degustare prodotti e piatti della cucina tradizionale abruzzese, oltre che visitare gratuitamente il cuore del borgo antico e l’Abbazia di Santa Maria Arabona alla scoperta del patrimonio medievale di Manoppello, grazie ad una partnership con la Regione Abruzzo all’intero di un più ampio progetto di promozione del patrimonio medievale locale – ha spiegato il vicesindaco Giulia De Lellis, che è anche assessore agli eventi e al turismo – Quest’anno avremo anche tre grandi serate spettacolo, completamente gratuite, con la presenza, tra gli altri, degli Après La Classe nell’ambito del loro riuscitissimo tour estivo 2024 e del noto artista e dj Pietro Pirupa. Ringrazio cittadini, associazioni e le tante attività commerciali di Manoppello che contribuiranno con speciali aperture alla buona riuscita della manifestazione. L’invito è a partecipare numerosi a questa originale festa che è un invito a conoscere Manoppello, i suoi talenti e le sue bellezze”.