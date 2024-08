"Un fulmine a ciel sereno" con Paolo Macedonio: continua la rassegna estiva di Arotron

Il one man show di e con Paolo Macedonio ed inoltre Moira Angelastri, Alberto Lo Porto per la regia di Gaetano Aronica, sarà il prossimo appuntamento del vasto programma dell'Estate dell'Aratro di Pianella con la direzione artistica di Franco Mannella: sabato 31 agosto alle ore 21.30 sulle terre dell'Arotron, è la volta di “Un fulmine a ciel sereno. Una risata ci salverà”, un racconto personale e sincero che nasce proprio dall'esigenza di parlare di sè, dall'impossibilità di essere normale, di essere soltanto uno.

Si tratta di un viaggio tra personaggi, ricordi, ed un momento di grande empatia con il pubblico, con dialoghi senza rete, tra un'inaspettata Sicilia Rock'n'roll e una Roma magica e cinica. Tutto visto sotto la lente dell'irriverente, sconcio, deflagrante, devastante potere della risata, che tutto annulla e permette sempre di ricominciare.

Di fronte ad un attore che racconta tutto sé stesso, non si può che ascoltare, osservare, immaginare, con l'obiettivo di far nascere dalla sua straordinaria anarchia creativa una storia che abbia un inizio e una fine. Una storia che nello stesso tempo sia aperta agli imprevisti dell'ispirazione, dell'improvvisazione, del caso, nel momento in cui avviene il qui ed ora, l'empatia con il pubblico, dal quale l'attore riceve impulsi estemporanei che possono costituire linfa vitale per nuove digressioni, dialoghi senza rete, microstorie che entrano prepotentemente nello spettacolo e lo arricchiscono, rendendo ogni serata unica.

Spesso l'attore fa delle cose straordinarie di cui non si rende conto e delle cose meno interessanti di cui va particolarmente fiero. Come non turbare questo fiume in piena che ogni giorno travolge con nuove invenzioni e non disperdere quelle meravigliose perle che saltano fuori magari dopo ore di improvvisazione, momenti di esaltazione e di stanchezza, e anche di totale coinvolgimento dove è impossibile intervenire? Come salvare il momento unico e irripetibile senza disturbare la creatività dell'interprete? A queste domande vuole rispondere lo spettacolo.

L'area ristoro è disponibile sul posto a partire dalle ore 19.30, per godere del tramonto in campagna con aperitivo a base di prodotti locali.