L’Hotel Nel Pineto, in via Bradano 5 a Montesilvano, ospiterà, giovedì 29 agosto alle ore 21:30, il concerto del magistrato e musicista Gennaro Varone. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Un evento assolutamente da non perdere.

Tra i musicisti presenti, oltre allo stesso Varone (voce, chitarra acustica, armonica, tastiera e pianoforte), figura anche la figlia Maria Michela Varone (pianoforte). Per ulteriori informazioni è sufficiente cliccare qui: https://www.hotelnelpineto.com.