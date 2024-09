Ingrassia, Guidi e Preziosi per la nuova stagione della società del teatro e della musica

Riprende alla grande al Teatro Circus la 58^ Stagione Teatrale della Società del Teatro e della Musica con gli abituali otto spettacoli e con artisti del calibro di Alessandro Preziosi, Gianluca Guidi, Giampiero Ingrassia, Serra Yilmaz, Alessandro Haber, Nando Paone, Tosca D’Aquino, Caterina Costantini, Lorenza Guerrieri, Gioele Dix e Matthias Martelli. La stagione inizierà a ottobre con due spettacoli di grande richiamo: il 22 e 23 ottobre il palcoscenico del Teatro Circus ospita “La coscienza di Zeno” di Italo Svevo, capolavoro della letteratura del Novecento, romanzo antesignano di respiro potentemente europeo, ironico e di affascinante complessità.

Lo spettacolo è reduce da un grande successo nei principali teatri italiani con la straordinaria interpretazione di Alessandro Haber. A distanza di pochi giorni il 29 e 30 ottobre sarà poi la volta dell’atteso ritorno di Alessandro Preziosi in una produzione originale di Tommaso Mattei: "Aspettando Re Lear", adattamento da Shakespeare, con un evidente richiamo ad Aspettando Godot di Beckett, è uno spettacolo sul difficile rapporto fra padri e figli, sulla relazione fra Uomo e Natura e sulla perdita e il ritrovamento dei valori.

Dopo qualche anno, anche su richiesta di molti abbonati, il 19 e 20 novembre torna finalmente a Pescara l’Operetta e ovviamente la scelta non poteva cadere se non sul ​ capolavoro di Franz Lehar “La Vedova allegra” nello speciale allestimento della storica Compagnia di Corrado Abbati. A chiudere la prima parte della stagione il 3 e 4 dicembre una straordinaria opera scritta da Alberto Moravia nell’adattamento teatrale di Annibale Ruccello “La Ciociara” con la regia originale di Aldo Reggiani e l’interpretazione di Caterina Costanini che ha voluto riportare sulle scene questo lavoro reso famoso dal film che vide l’interpretazione rimasta storica di Sophia Loren.

Dopo la pausa natalizia, la stagione riprenderà il 14 e 15 gennaio con "La strana coppia" di Neil Simon con due straordinari interpreti quali Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia. Un esempio di come Neil Simon,il più geniale e prolifico autore del teatro comico della seconda metà del ‘900, riesca sempre a trovare quel pizzico di simpatica follia nella vita di tutti i giorni. Si narra la difficile e complicata convivenza fra due uomini dalla personalità diametralmente opposte, accumunati da un divorzio alle spalle che decidono di andare a vivere insieme.

Il 4 e 5 febbraio torna a teatro il geniale Ferzan Ozpetek con il nuovo adattamento scenico di uno dei suoi successi cinematografici, “Magnifica Presenza”. Il regista, fra i più amati del nostro cinema, prosegue così il percorso inaugurato con "Mine Vaganti", e fa rivivere in teatro uno dei suoi film cult portando con se in questa avventura una compagnia di attori esplosivi: Serra Yilmaz, Tosca D’Aquino, Erik Torelli e tanti altri che saranno i protagonisti di questa commedia tra illusione e realtà, sogno e verità, amore e cinismo, cinema, teatro e incanto.

A chiudere la stagione due spettacoli particolari e straordinari per ricordare due grandi attori che sono stati ospiti più volte del nostro teatro: Giorgio Gaber e Dario Fo. Il 25 e 26 febbraio sul palcoscenico del Teatro Circus sarà di scena “Ma per fortuna che c’era il Gaber” di e con Gioele Dix su testi e musiche di Giorgio Gaber e Sandro Luporini, spettacolo realizzato con il supporto della Fondazione Gaber, in occasione del ventennale della sua scomparsa.​ Vedere Gaber a teatro era un’esperienza che ti segnava. Sul palco sprigionava energia pura. Grazie alla sua potenza espressiva, sapeva dare corpo alle parole come nessun altro.

Era capace di farti ridere, emozionare, indignare. Era un pensatore e un incantatore. Andavi a vederlo una volta e volevi tornare a rivederlo una seconda e poi una terza. A Pescara lo abbiamo ospitato numerose volte. A chiudere la stagione, il 18 e 19 marzo, una produzione del Teatro Stabile di Torino con il “Mistero Buffo” di Dario Fo e Franca Rame con uno straordinario giovane protagonista Matthias Martelli che abbiamo ammirato lo scorso anno nello spettacolo dedicato a Fred Buscaglione.