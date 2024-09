A Caramanico l'ultimo appuntamento di "Incontri con l'autore" con Nicola Palombaro

Sabato 7 settembre alle ore 18, presso la Sala Consiliare del Comune di Caramanico Terme, ci sarà l'ultimo appuntamento estivo della rassegna di promozioni editoriali «INCONTRI CON L’AUTORE», patrocinata dalla locale Istituzione Comunale, promossa e organizzata dall'Associazione Culturale ReteAbruzzo presieduta da Mario Mazzocca in collaborazione con la locale Sezione ANPI “Nicola Cappellucci” presieduta da Rita Silvaggi e col supporto logistico del Gruppo di Protezione Civile Maiella-Morrone.

L’evento è dedicato alla presentazione del libro "Zona rossa. Dall’armistizio alla liberazione. La guerra ai civili nella provincia di Pescara" di Nicola Palombaro, Presidente del Comitato Provinciale ANPI "Ettore Troilo" Pescara, che sarà affiancato dalla Ricercatrice archivista, la dottoressa Stefania Di Primio. Modera il giornalista Luca Prosperi (Ansa Abruzzo). Non mancheranno i saluti istituzionali del Sindaco Franco Parone e del Vice sindaco Francesco D'Atri.

Il libro (edito dall'ANPI) offre un’approfondita e dettagliata ricerca estesa al periodo intercorrente fra l’armistizio e la liberazione, che ha visto perire un numero impressionante di donne e uomini, uccisi indipendentemente dalla loro vicinanza o partecipazione al movimento resistenziale.

Solo in Abruzzo si contano 903 morti in 352 episodi. Il Comitato Provinciale ANPI di Pescara ha raccolto tutti quelli che si verificarono tra il settembre 1943 ed il giugno 1944. Fra questi anche le uccisioni dei 9 martiri caramanichesi. L'ingresso è gratuito. La Sala si trova in corso Bernardi, 30.