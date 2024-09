Dal Congo Johnny Chancel incontra a Pescara Ada Manes

Il presidente dell’Associazione degli albini di Brazzaville, nella Repubblica del Congo, Johnny Chancel è in visita alla Ada Manes Foundation for Children ETS a Pescara il prossimo lunedì 16 settembre, nella sede della Fondazione in piazza Garibaldi 35, a Pescara. Gli albini sono ancora oggi molto discriminati in Africa: per la cultura popolare sono portatori di sciagure e sfortuna ed in passato venivano anche soppressi.

Johnny Chancel, il presidente dell’associazione, albino anch’egli, ha messo in piedi una piccola clinica dove vengono operati gratuitamente albini bambini e adulti per le loro tante patologie soprattutto cutanee (come epiteliomi etc.) e oculari. Nel 2023 nel corso di una missione esplorativa, la Fondazione Manes è stata in visita all’associazione di Johnny Chancel a Brazzaville ed ha poi provveduto a sostenerla economicamente per l’acquisto di medicinali necessari agli interventi sui bambini.

La Fondazione si è inoltre impegnata a portare specialisti di chirurgia plastica e dermatologi nelle prossime missioni a vantaggio dei bimbi albini; quello di lunedì, infatti, è un incontro propedeutico alle prossime missioni della Fondazione a Brazzaville, dove nel novembre prossimo inizierà un nuovo progetto di Chirurgia Pediatrica, nato dopo la missione esplorativa, con l'appoggio del Ministero della Sanità della Repubblica del Congo e dell'Ambasciata italiana a Brazzaville.

“Ci prepariamo ad accogliere questa visita molto importante per la nostra Fondazione; non è altro che l'inizio di un nuovo ma lungo progetto che ha sempre la medesima missione: quella di portare la Chirurgia Pediatrica nei paesi più poveri del mondo con le diverse competenze”, spiega la dottoressa Maria Grazia Andriani, presidente della Ada Manes Foundation for Children Onlus.