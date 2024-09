'Wall Dialogue Resistance' del regista Stefano Odoardi al MuMi di Francavilla al Mare

Mercoledì 9 ottobre, per la serie “Incontri AEP riflettere in immagini-parole - CONTEMPORANEITà E PSICOANALISI”, con il patrocinio del Comune di Francavilla, AEP - Associazione Esplorazioni Psicoanalitiche, presenta Wall Dialogue Resistance del regista Stefano Odoardi, docufilm e resoconto insieme giornalistico e artistico in immagini e parole di un viaggio durato cinque settimane attraverso l'Europa, indagando il tema del «muro» come elemento di ostacolo e di opportunità, da cui prenderà spunto una tavola rotonda tra esperti e pubblico su argomenti quali l'immigrazione, le disparità di genere, le disuguaglianze sociali e il bisogno di immaginazione come strumento di cambiamento.

«Abbiamo bisogno di pensare», afferma lo psichiatra e psicoanalista AEP, Marco Alessandrini, «in un tempo che confonde e che non pensa: vogliamo un pensiero che nasca da emozioni, immagini e parole che tocchino il nostro inconscio, affinché paure personali e collettive, ma anche desideri e risorse, prendano forma ed indichino, per ciascuno e per la società, vie di cambiamento».

A questo darà intenso avvio la visione del docufilm, della durata di un'ora, Wall Dialogue Resistance del regista Stefano Odoardi, mosaico di suggestioni intorno al tema del muro, ora barriera oppressiva, ora attivatore di opportunità. È la testimonianza di un viaggio di cinque settimane attraverso Italia, Francia, Spagna e Portogallo in cui, tramite corrispettive residenze artistiche, il poeta e scrittore cileno Nicolás Lange, la coreografa, danzatrice e performer Sara Marasso, l'illustratrice Miriam Tello e il contrabbassista e autore Stefano Risso incontrano e raccontano persone, corpi, voci, vicende di vita e realtà sociali in cui la contemporaneità svela il suo e il nostro volto. Un volto ancora e nonostante tutto rivoluzionario grazie al potere di un'immaginazione poetica che è autentico pensiero affettivo. Seguirà infine un dibattito con il regista, gli psicoanalisti dell'Associazione Esplorazioni Psicoanalitiche (AEP), una psicoanalista della Società Psicoanalitica Italiana (SPI) e il pubblico.

PROGRAMMA

17.30 Saluto delle autorità (Comune di Francavilla al Mare)

17.45 Breve introduzione dei membri AEP e del regista

18.00 Proiezione docufilm Wall Dialogue Resistance

19.00 Dibattito con Stefano Odoardi (regista), Marco Alessandrini (psichiatra psicoanalista AEP), Ludovico Ciavarelli (psicologo psicoanalista AEP), Simona Di Lorenzo (psicologa psicoterapeuta AEP), Giuseppe Roselli (psicologo psicoterapeuta AEP), Anatolia Salone (psichiatra psicoanalista SPI)

Per ogni informazione è possibile scrivere a aepassociazione05@gmail.com o chiamare il 389.8314394.