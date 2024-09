“Il Signor Dellebete”, spettacolo per il ventennale del Cantiere Teatrale di Milo Vallone

Alle 18.30 di domenica 29 settembre andrà in scena all’Auditorium Cerulli l’adattamento di una commedia di Moliere e a seguire presso la storica sede del Cantiere Teatrale, in via Sallustio, ci sarà un festoso brindisi per il ventennale del centro ci cultura e formazione teatrale, creato e diretto da Milo Vallone.

"Sono passati 20 anni – dichiara Milo Vallone – da quando nell’autunno 2004, demmo vita all’avventura che risponde al nome di “Cantiere Teatrale”. Ricordo che all’epoca fu un’innovazione denominare così un centro di cultura e formazione teatrale. In questo campo si è spesso usata, e ancora si usa, la parola “laboratorio” che io però ho sempre trovato inadatta. In qualsiasi altro campo della nostra società alla parola “laboratorio” si associano scienziati e luminari mentre un percorso che parte dalle basi ho sempre creduto avesse bisogno di più umiltà o comunque di un più sobrio senso della misura. E così mi inventai “Cantiere” da affiancare a “teatrale” e da sostituire per l’appunto, a “laboratorio”. L’idea di un “Cantiere” mi dava più il senso del “fare” restituendo, paradossalmente, anche più dignità alla radice etimologica di “laboratorio”. Ma poi, un po’ perché le idee sono nell’aria e chiunque le può avere, un po’ perché ormai le idee sono anche nella rete e chiunque le può acciuffare, negli anni, nacquero in Italia altri di “Cantieri Teatrali” e così decisi di affiancare “Adriatico” per personalizzarlo ulteriormente. Il resto è storia. Svariate decine di spettacoli prodotti, oltre un centinaio gli allievi formati e qualche decina di migliaia, gli spettatori che hanno applaudito il nostro cammino. Mi piace l’idea di festeggiare questi primi vent’anni con un nuovo allestimento dello stesso testo che nel 2006, chiuse il primo biennio del nostro percorso didattico. Nell’attesa di festeggiare il prossimo ventennale".