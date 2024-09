A Spoltore la proiezione del docufilm "Guance Rosse" con Enio Drovandi

Sabato 28 settembre alle ore 21, presso la Soms di Spoltore, ci sarà la proiezione del docufilm "Guance Rosse" (durata un'ora circa) a cura e in presenza di Enio Drovandi (attore e regista) e con la collaborazione di Enrico Vanzina, dedicato ai 40 anni di "Sapore di Mare". Ingresso gratuito per i soci.

Al termine della proiezione sarà possibile rivolgere domande a Enio Drovandi, che ha fatto la storia del cinema e non solo, lavorando al fianco di nomi del calibro di Lino Banfi in “Ricchi, ricchissimi... praticamente in mutande”, regia di Sergio Martino; Diego Abatantuono in “Eccezzziunale... veramente”, regia di Carlo Vanzina; Johnny Dorelli in “Dio li fa poi li accoppia”, regia di Steno; Roberto Benigni, che è anche regista, in “Tu mi turbi” e “Le due vite di Mattia Pascal” per la regia di Mario Monicelli e tanti altri.