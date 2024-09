A Francavilla al Mare l'Oktober for festival 2024

A un anno dalla sua fondazione, l’Associazione AMICI DEL FORO di Francavilla al Mare propone, dopo il grande successo dello scorso anno, la seconda edizione dell’Oktober for festival. Verrà allestita in piazza SS Angeli Custodi una tendostruttura che coprirà circa 300mq per garantire la buona riuscita della manifestazione anche in caso di maltempo. Saranno tre serate di festa quelle del 4 ,5 e 6 ottobre, nelle quali verranno proposti menù tipici bavaresi accompagnati da diverse tipologie di birra, da cornice, band che proporranno musica dal vivo creando spensieratezza e aggregazione tra gli abitanti del Rione Foro e tutta Francavilla. Madrina della serata di apertura sarà Camilla De Berardinis, Miss Adriatico 2018, Miss Grand Prix 2020 e concorrente dell’ultima edizione de "La pupa e il secchione"".

A seguire ci sarà l’esibizione dei “FREAKS”, giovane band che abbraccia la musica italiana e internazionale incastonando sempre nelle loro esibizioni l'immancabile estro coinvolgente. Il giorno seguente sarà il turno della “CROSSROADS Blues Band” adrenalina pura trasmessa dalla voce di Piero La Quercia con il suo blues-country & rock and roll. A conclusione delle tre serate di festa, domenica sera, si esibirà il gruppo “Lo Strano Percorso - 883 Tribute Band”, che riproporrà tutti i più grandi successi degli ANNI D'ORO di Max Pezzali e degli 883. Durante gli spettacoli continuerà la campagna di tesseramento 2024.

Il presidente ricorda che l’Associazione mette a disposizione di tutti i tesserati uno sportello che tutela i diritti dei consumatori ed un altro che assicura la consulenza previdenziale e fiscale in modo totalmente gratuito. L’evento coincide e ricorda la data di fondazione dell’Associazione, è difatti passato un anno, un anno ricco di attività, momenti di aggregazione, socializzazione e tradizione che hanno restituito vitalità al rione.

L’associazione dà la possibilità a tutti di partecipare in modo gratuito grazie all’impegno costante dei ragazzi dell’associazione e al contributo delle attività commerciali ed enti locali: ringraziamo per questo pubblicamente tutti coloro che ci supportano in questo meraviglioso viaggio fatto di tanta fatica ma altrettanta soddisfazione. Lo scorso anno, parte del ricavato della prima edizione fu utilizzato per contribuire all’acquisto di un defibrillatore pubblico installato nella nostra piazza, quest’anno, invece, vogliamo partecipare all’acquisto dei complementi di arredo per le sale catechismo nella nuova chiesa dei SS Angeli Custodi ormai in via di ultimazione.