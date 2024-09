“A casa facciamo i conti” a La Colmena mercoledì 2 ottobre

Federconsumatori Abruzzo, in collaborazione con la Fisac/Cgil Abruzzo Molise, cooperativa La Colmena e altre realtà associative, continua ad incontrare la cittadinanza. Arriva il quarto appuntamento dedicato all’educazione finanziaria, bancaria, assicurativa e fiscale. Il progetto, finanziato dal MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) D.M. 6/5/2022 art. 5, mira a fornire ai cittadini le informazioni necessarie per gestire al meglio le proprie finanze.

"A casa facciamo i conti" è il titolo scelto per questo progetto partito nel mese di settembre, un’iniziativa che prevede una serie di workshop gratuiti e aperti a tutti. Il tema che verrà trattato mercoledì 2 ottobre, (sede cooperativa sociale La Colmena, via Marco Polo, 67 – Pescara - ore 18:00) è il seguente:

ASSICURAZIONI, VALUTARE I PRO E I CONTRO

Un tema interessante e attuale che coinvolge la vita di tanti cittadini. L’incontro vedrà la partecipazione, tra gli altri, della segretario della Fisac Cgil Pescara, Samantha Zaccardi e di Cristina Palazzolo, consulente finanziario, successorio e assicurativo. L’appuntamento divulgativo avrà lo scopo di dare strumenti comprensibili ai consumatori, selezionando informazioni semplici per districarsi sulla materia assicurativa. Soprattutto, dare la possibilità ai consumatori di approfondire un tema importante che entra nella psicologia della sicurezza delle persone. La Federconsumatori continua a svolgere un ruolo nella costruzione di una società più informata e consapevole.