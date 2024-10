Torna "Caccia all'Affare", il Mercatino del Vintage

Taglia il traguardo della 15ª edizione il Mercatino del Vintage "Caccia all’Affare", che dopo la pausa estiva è pronto a tornare in grande stile. L’evento si svolgerà il 12 e 13 ottobre a Pescara Fiere, in via Tirino 427, dalle 9 alle 19. Quest’anno il mercatino si presenta rinnovato e arricchito, offrendo migliaia di oggetti vintage, antichi e curiosi. Gli amanti del genere potranno perdersi tra una selezione di vinili, libri rari, bijoux unici, giocattoli d’epoca e un’infinità di abbigliamento vintage e second hand.

Ogni angolo del mercatino sarà una scoperta, con occasioni imperdibili per chi cerca un pezzo di storia o un tocco di originalità per il proprio stile. L’appuntamento si conferma come un punto di riferimento per collezionisti, appassionati e semplici curiosi, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente. Non mancheranno attività collaterali e momenti di intrattenimento per tutta la famiglia, rendendo ‘Caccia all’Affare’ un’occasione perfetta per passare un weekend all’insegna del recupero e della creatività. Ingresso e parcheggio gratuito.