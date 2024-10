"Se bastasse una canzone", tributo a a Eros Ramazzotti, al ristorante 'Alle Botti'

I "Se bastasse una canzone", tributo a Eros Ramazzotti, saranno in concerto giovedì 10 ottobre al ristorante "Alle Botti" di Montesilvano, in via Vestina 448, a partire dalle ore 21. La band, composta da Adamo Crocetta, Dolores Valecchi, Claudio Carchesio, Dario Carchesio, Mario Verna e Roberto Pandolfi, porterà dal vivo le più belle canzoni di Ramazzotti.

"Dopo mesi un po' difficili per la band, finalmente torniamo live e soprattutto in un locale punto di riferimento della musica live di Montesilvano e dintorni. Siamo felici e onorati ma siamo soprattutto carichi per una stagione che si prospetta piena di musica: ringraziamo chi ci sta dando fiducia, supporto e crede nel nostro progetto che continua ad essere unico in Abruzzo", queste le parole della band.