Fiera del Disco il 26 e 27 ottobre al porto turistico, Padiglione “Becci”

Sabato 26 e domenica 27 ottobre, nel porto turistico Marina di Pescara, Padiglione “Becci”, Lungomare Papa Giovanni XXIII, i collezionisti e tutti coloro che amano la buona musica potranno godersi due giornate gratuite, ricche di musica, per un viaggio attraverso la magia del vinile a 33, 45 giri, dei MIX e dei CD. Sarà possibile trovare tanti espositori in esclusiva e selezionati attentamente, per una full immersion tra i vinili a 33, 45 giri, i MIX, i CD e i DVD di musica metal, punk, psichedelica, folk, funky, rock, soul, disco dance, progressive, hip-hop, jazz, classica, cantautorato italiano e molti altri.

Durante le giornate della Fiera del Disco sarà possibile acquistare e vendere dischi , anche quelli rari e preziosi, avvalendosi del supporto e della professionalità degli espositori.​ Il divertimento e la qualità sono assicurati. Si potranno incontrare tante persone con un’incontenibile passione per la musica e per il vinile, e si diventerà parte di una Community con cui condividere incontri e contenuti. Ernyaldisko nasce nel 2005 a Genova con l’intento di divulgare la passione per la musica in vinile.

Si tratta di un progetto culturale portato avanti dal fondatore Marco, collezionista da oltre 35 anni, e mosso dalla grande passione per la musica e il vinile. Ernyaldisko negli anni cresce e si espande: lo si può trovare, oltre che nello storico negozio di via Galata a Genova, nei temporary shop sparsi per l’Italia e nello shop online dove è possibile acquistare vinili, cd e memorabilia originale. A fianco a questa realtà è attivo il progetto organizzativo delle “Fiere del Disco”, un progetto che abbraccia l’Italia nella sua interezza da Nord a Sud, di cui Pescara fa parte. La 19 ª Fiera di Pescara sarà aperta dalle ore 10 alle ore 20. Ingresso gratuito. Non è necessaria la prenotazione.