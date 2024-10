Mese affido e accoglienza: in scena "Athena - Il viaggio di una cucciola coraggiosa"

Per aprire il cuore dei pescaresi all'esperienza dell'affido, il Comune di Pescara veicola la testimonianza delle famiglie affidatarie che in città sono aumentate negli ultimi anni proprio grazie all'opera di sensibilizzazione dell'assessorato alle Politiche sociali. Nell'ambito degli appuntamenti del Mese dell'affido e dell'accoglienza, curato dal Centro Servizi Famiglie e dall'Equipe Territoriale Integrata Affido e Adozione, è stato organizzato per oggi pomeriggio un altro incontro, alle ore 17, in via Gran Sasso 53.

Per i più piccoli è previsto uno spettacolo, aperto alle famiglie, "Athena, il viaggio di una cucciola 'coraggiosa'" scritto da Maria Elena Comperti e interpretato da Eliana De Marinis, della Compagnia dei Guardiani dell'Oca. Durante il pomeriggio sarà possibile ascoltare la testimonianza diretta delle famiglie affidatarie. Si partecipa gratuitamente ma i posti sono limitati, per cui si consiglia di prenotare, entro le ore 14, scrivendo a csf@comune.pescara.it o chiamando il numero 335/6288733.