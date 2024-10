All'università il ciclo di seminari “CSR e Strategie Aziendali: mito o realtà?”

Il Dipartimento di Economia (DEc) dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara, organizza un ciclo di seminari sul tema “CSR e Strategie Aziendali: mito o realtà?”. L’iniziativa didattica, promossa dal professor Michele Rea e dalla dottoressa Patrizia Di Tullio, sarà dedicata ai temi della responsabilità sociale d’impresa (CSR) e al modo in cui i correlati aspetti vanno gradualmente permeando le scelte strategiche delle imprese. L’obiettivo è quello di esplorare se e come la CSR sia o possa diventare un elemento fondante della vision strategica delle imprese, traducendosi poi in iniziative sistematiche e concrete, effettivamente orientate a rafforzare e consolidare la sostenibilità delle imprese.

I seminari si terranno nell’ambito degli insegnamenti di “Strategie e Politiche Aziendali” e saranno pertanto elettivamente destinati agli Studenti dei Corsi di Laurea Magistrale in Economia Aziendale, Economia e Business Analytics, ed Economia e Commercio. La partecipazione è comunque aperta a tutti gli studenti interessati ai temi della sostenibilità. Protagonisti degli incontri, programmati tra il 29 ottobre e il 18 novembre prossimi, saranno imprenditori e manager di alcune tra le più importanti aziende del territorio abruzzese: Angelini Technologies - Fameccanica, Aptar Group Inc., F.lli De Cecco S.p.a., Honda Italia S.p.a., Toto Holding S.p.a. e Walter Tosto S.p.a.

“L’iniziativa - sottolinea il professor Michele Rea, ordinario di Economia aziendale presso il Dipartimento di Economia della “d’Annunzio” - si muove nel solco consolidato delle attività che da tempo i Corsi di Studio del Dipartimento di Economia organizzano per creare momenti di “contaminazione” tra la didattica d’aula e la realtà delle imprese. La finalità è, da sempre, quella di portare all’attenzione degli studenti la realtà aziendale, con tutti i suoi aspetti più significativi e concreti”.

“Tutte le imprese coinvolte hanno aderito all’Osservatorio sulla Rendicontazione di Sostenibilità (ORSA), attivo presso il Dipartimento di Economia - osserva il professor Alessandro Sarra, Direttore del Dipartimento di Economia della “d’Annunzio” - e questo conferma la rilevanza dell’iniziativa che come dipartimento abbiamo avviato alcuni mesi fa proprio per rafforzare i rapporti tra la ricerca e la didattica dipartimentale e il sistema territoriale di riferimento”.