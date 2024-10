Debutta la cena con delitto "Pater Morbi": due eventi tra Francavilla e Manoppello

Cronosfera presenta una nuova tenebrosa produzione: la cena con delitto "Pater Morbi" ha un'ambientazione particolare, ma soprattutto un tono diverso da tutti gli altri, in bilico fra l'horror e la commedia grottesca, tra "I Promessi Sposi" e il "Faust". Si passa da atmosfere lugubri e inquietanti a situazioni a dir poco esilaranti. Una miscela strana, sì, che funziona meravigliosamente grazie al talento dell'autore pescarese Simone Fraticelli.

Inoltre è stata sperimentata una nuova modalità di gioco: gli indizi utili alla soluzione non verranno serviti in modo prestabilito, ma saranno gli spettatori a scegliere su chi indagare. “Ci siamo divertiti tantissimo a realizzare questo progetto, e non vediamo l'ora di condividere con voi le emozioni che stiamo provando durante le prove”, dicono da Cronosfera. Vi aspettiamo per vivere insieme un'esperienza originale immersi nell'atmosfera suggestiva e giocando a risolvere il mistero".

Milano, anno del Signore 1628. La peste infuria nella città ormai devastata. Le porte sono sbarrate, un silenzio surreale è spezzato dai lamenti dei moribondi e il coprifuoco rasenta la paranoia. In uno dei vicoli più oscuri un giudice arranca, barcolla, stenta a trovare una via di fuga… e lì egli resterà, proprio sotto l’ombra della colonna infame, finché non riuscirà a far luce sull’assassinio di una vecchia megera e sul processo a certi untori. I due casi sono legati, pare, da un enigmatico patto con il diavolo…