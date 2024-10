Parkinson: in partenza un corso di attività motoria per migliorare la qualità della vita

Il prossimo 28 ottobre prenderà il via un corso di attività motoria pensato per le persone affette da Parkinson. L’iniziativa, promossa dall’associazione sportiva dilettantistica Neuroattiva, si terrà nella palestra della scuola primaria Borgomarino, in via Giacomo Puccini a Pescara, ogni lunedì dalle 17:30 alle 18:30 e ogni mercoledì dalle 16:30 alle 17:30.

Il corso è stato progettato specificamente per rispondere alle esigenze delle persone affette da Parkinson. Gli esercizi sono strutturati per intervenire sui sintomi motori della malattia, come la rigidità muscolare o la difficoltà nell’iniziare e terminare i movimenti. Sono inoltre previsti esercizi mirati per la gestione di sintomi complessi, come la mancanza di equilibrio o il freezing, solitamente refrattari ai trattamenti farmacologici.

Ma i miglioramenti non si limitano al solo piano motorio. Le attività sono infatti adattate per favorire anche il miglioramento delle funzioni cognitive, rafforzando capacità come la memoria e l’attenzione, che possono essere compromesse dalla patologia. Allenarsi in gruppo, inoltre, favorisce il supporto reciproco e contribuisce a migliorare l’umore dei partecipanti, creando un ambiente di condivisione e positività.

L'attività motoria è una risorsa fondamentale per chi convive con il Parkinson. Offre ai pazienti strumenti concreti per gestire meglio la malattia nella vita quotidiana e, cosa importante, rappresenta l'unica terapia in grado di influire positivamente sul decorso della patologia nel lungo termine, favorendo il mantenimento di una vita attiva e indipendente il più a lungo possibile.

Il corso sarà condotto da istruttori specializzati in attività motoria per il Parkinson. Per maggiori informazioni o per iscriversi, è possibile contattare Neuroattiva via e-mail all'indirizzo neuroattivaasd@gmail.com, su cellulare o WhatsApp al numero 328 8968159, oppure consultare la pagina Facebook “Neuroattiva Asd”.