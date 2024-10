Laboratorio creativo “Giocalibro” a Spoltore

La biblioteca comunale “Piero Angela”, a Spoltore, apre le porte alla 4a edizione di “Giocalibro”, attività di promozione del libro, della lettura e di contrasto alla povertà educativa. Fin dalla più tenera età incontriamo i libri al nido, a scuola, all’università, a casa, in biblioteca etc., ma ci siamo mai domandati come si realizzano i libri ? Come si scrivono le storie? Come si scelgono le immagini che illustrano le storie? Come si fa a farli diventare rappresentazione teatrale? Con “Giocalibro” si impara tutto questo da autori e protagonisti.

I partecipanti che frequentano “Giocalibro”, di età tra 8 e 14 anni, imparano come inventare una storia, come costruire libri leporelli, come illustrarli e come trasporre la storia, con il linguaggio del corpo, in una drammatizzazione. Appuntamento oggi alle ore 17. Indossare indumenti comodi e dotarsi di calzini antiscivolo e borracce con l'acqua. Riduzioni per i soci della Proloco Terra dei 5 Borghi e soci Intercral. Progetto a cura dell’Associazione Deposito Dei Segni ETS in collaborazione con il Comune di Spoltore e Proloco Spoltore Terra dei 5 Borghi. Per info e iscrizioni: WhatsApp 348/7426429 - depositodeisegni@gmail.com.