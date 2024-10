Borgo DiVino a Pianella, in anteprima l'inno al vino di Arotron con "Bacco Bacco euoÃ©"

In occasione di Pianella Borgo DiVino, sabato 26 ottobre alle ore 21.15 in piazza Piave, sale sul palco la Compagnia dell'Aratro di Pianella con un'anteprima esclusiva: "Bacco Bacco euoé – Ode al vino" per la regia di Franco Mannella con gli attori Federico Caprarese, Chiara Colangelo, Alessandro Rapattoni e Cristina Zoccolante.

Come spiega l'ideatore, il doppiatore Mannella, "dopo l'inno all'ulivo, Arotron rende omaggio ad un altro elemento fondamentale della cultura mediterranea: la vite. Con questo spettacolo, che verrà testato per la prima volta proprio nel luogo in cui nasce, cerchiamo di trasmettere al pubblico le nostre sensazioni".

"Il vino che è frutto di questa pianta millenaria nonché nettare degli dei per l'antichità classica - prosegue - viene raccontato e cantato attraverso la letteratura e la poesia. La nostra compagnia ama dare risalto alla sacralità della terra, alla quale siamo grati e legati, e dei suoi frutti, che sono per noi grande fonte di ispirazione".

La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco di Pianella, con il patrocinio del Comune e propone oltre al teatro, anche un percorso culturale, enogastronomico e sensoriale che si articola all’interno del centro storico della città vestina. All’ingresso del centro storico da Piazza dei Vestini c'è un Infopoint a disposizione.