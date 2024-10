Adolescenza, in Comune l'incontro con una neuropsichiatra infantile

Si parlerà dell'educazione dei ragazzi nell'incontro organizzato per domenica 27 ottobre, nell'ambito del Mese dell'Affido e dell'accoglienza, iniziativa dell'assessorato alle Politiche sociali e per la famiglia guidato da Adelchi Sulpizio. Domani l'appuntamento, che si terrà alle 17 nella sala consiliare del Comune, è rivolto a tutti i genitori, gli insegnanti e gli educatori in genere. Con loro si cercherà di rispondere ad alcuni quesiti particolarmente attuali.

Il tema al centro del pomeriggio è, infatti, "Educare oggi: è ancora possibile incontrare le domande dei ragazzi?". Risponderà ai tanti interrogativi degli adulti la neuropsichiatra infantile Luisa Leoni Bassani. Parteciperanno il sindaco Carlo Masci, l'assessore Sulpizio, la Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Maria Concetta Favilene e la Garante per l'infanzia e l'adolescenza del Comune Teresa Ascione. Per questo incontro, a cura dell'associazione Famiglie per l'accoglienza, è previsto il servizio di baby-sitting.