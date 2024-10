Gli amici del gruppo letterario “Creazionismo per una nuova era” si ritrovano per una cena

Una serata all’insegna dell’amicizia e della cultura è quella che si terrà sabato 2 novembre nel ristorante pizzeria Les Paillotes e che vedrà protagonisti gli amici del gruppo letterario e artistico “Creazionismo per una nuova era”. La cena si configura quale momento favorevole allo scambio di idee e di pensieri che vertono sulle più svariate tematiche mediante anche lettura di scritti in poesia e in prosa.

Ogni persona di questo gruppo, attraverso il confronto reciproco, si impegna nel dare il suo contributo a individuare percorsi e possibili soluzioni per un’armoniosa e costruttiva convivenza civile in un mondo sempre più complesso. Tra le iniziative fino ad ora portate avanti dai membri del gruppo c’è un’antologia, distribuita nelle scuole, che verte sul conflitto e sua gestione e l’elaborazione di una proposta di legge che verte sulla introduzione dell’educazione all’intelligenza emotiva nelle scuole.

I membri e amici del gruppo che saranno presenti sono Annalisa Potenza (scrittrice e pittrice, ideatrice del gruppo), Elisa Ferrara, Rosetta Clissa (poetessa, promotrice culturale, presidente dell’associazione Rudra), Lucia Favia, Francesca Di Giuseppe (giornalista e scrittrice), Alessandro De Cerchio (poeta), Rossella Caldarale (fotografa), Valentina Di Girolamo (pittrice), Assunta Di Basilico (psicologa, scrittrice, vocal coach e presidente dell'associazione “Essere oltre”), Francesco Di Rocco (già docente di lingua inglese all'Università “D’Annunzio”, scrittore e attore), Daniela D’Angelo, Rocco Abrusci, Giancarlo Ranieri, Valeriano Ciavattella, Gabriella Delle Vedove (counselor), Luigi Lazzaroni, Renato Vergilii (scrittore), Gabriella Colacioppo, Anna Zavarella, Marialaura Di Sanza, Manuela Di Dalmazi (poeta, scrittrice), Aurelio Aceto (autore di testi teatrali), Nadia Taddeo (poeta), Piero Cesarini, Antonella Chiaversoli, Anna Seccia (artista e pittrice), Alberto la Morgia (Cofondatore della Roi), Massimo Giuliano (giornalista e musicista), Giulia Madonna (poetessa), Laura Mancini (counselor e poetessa), Marco Perletta (scrittore), Erminio Cetrullo.