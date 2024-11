Con il Comune si festeggia Halloween in due luoghi della città: ecco dove

Gli assessori Zaira Zamparelli e Alfredo Cremonese ricordano che, su iniziativa del Comune di Pescara, nel pomeriggio di oggi (31 ottobre), dalle ore 16:30 alle ore 19:30, si potrà festeggiare Halloween in due luoghi della città, cioè in piazza della Rinascita e nella zona dello stadio, più precisamente sul marciapiede di via Pepe, nel tratto compreso tra la rotatoria di viale Marconi e l'intersezione con via Benedetto Croce.

Qui i bambini potranno partecipare a giochi di gruppo, ballare al ritmo della baby dance a tema Halloween e sfilare in maschera durante la tradizionale sfilata. L’evento, assolutamente da non perdere per grandi e piccini, sarà animato da Faber srl.