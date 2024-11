Tecnologia e innovazione, all'Aurum il Devfest Pescara 2024

Dall'8 al 10 novembre, nell'Aurum, si terrà l'evento "Devfest Pescara 2024", evento rivolto al mondo degli sviluppatori e appassionati di tecnologia e innovazione, promosso da Google e organizzato dal GDG (Google Developers Group) Pescara, in collaborazione con il Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi "G. D'annunzio" di Chieti e Pescara.



I GDG sono community ufficialmente autorizzate e riconosciute da Google, ed hanno lo scopo di diffondere la cultura informatica sul territorio, promuovendo la condivisione, la collaborazione, l'inclusività e la formazione, con un occhio di riguardo verso tutte le tecnologie di Google. Le Devfest sono le conferenze più importanti che un GDG può organizzare e si configurano come l'evento a cadenza annuale con cui la community locale cresce maggiormente, attirando speaker, ospiti e appassionati locali e non. Quest'anno la Devfest Pescara è alla sua quarta edizione e la community ha deciso di ispirare l'intera conferenza alla trilogia cinematografica cult degli anni 80 "Ritorno al futuro", prevedendo interventi e workshop su intelligenza artificiale e machine learning, sviluppo software, blockchain, sostenibilità, cybersecurity, sviluppo di gaming, soft skill, sviluppo mobile, cloud computing. La tematica dei viaggi nel tempo verrà esplicitata andando a proporre un viaggio nella tecnologia attraverso gli anni, cercando di comprendere le evoluzioni dal passato al futuro, passando dai giorni d'oggi, e valutando gli impatti etici e sociali dell'utilizzo della tecnologia stessa.



Oltre ad ospitare molte aziende informatiche del territorio, la Devfest rappresenta un'ottima opportunità per fare network e allacciare rapporti con esperti e giovani appassionati di nuove tecnologie.



La partecipazione all'intero evento è completamente gratuita. Nella giornata dell'8 Novembre saranno tenuti dei workshop a numero chiuso per cui sarà richiesta una preventiva registrazione. La conferenza dei giorni 9 e 10 Novembre sarà invece arricchita da una esperienza di gamification che porterà i partecipanti a interagire tra di loro, a partecipare attivamente ai talk, a conoscere le altre community che saranno presenti (si prevedono almeno altri 15 GDG italiani) e a immergersi nel mondo di "Ritorno al futuro", offrendo la possibilità di scattare foto all'interno di una DeLorean allestita come nei film della trilogia di Zemeckis. La sera di sabato, 9 Novembre, si terrà invece una cena di community a numero ridotto, con arrosticini, bevande, attività di team building, corsi di ballo anni 50 e musica dal vivo. La partecipazione alla cena prevede un contributo di € 12.95.



L'agenda completa dell'evento è disponibile sul sito https://devfest.gdgpescara.it/it dal quale è inoltre possibile effettuare la registrazione.