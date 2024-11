"Caccia all’Affare": ultima edizione dell’anno a Pescara

Si avvicina l’ultima opportunità dell’anno per partecipare a 'Caccia all’Affare', evento in programma il 9 e 10 novembre presso la fiera di via Tirino 427, prima del ritorno in città previsto per l’8 e 9 febbraio 2025. ‘Caccia all’Affare’ si distingue come un appuntamento unico nel suo genere, dedicato agli appassionati di vintage e alle occasioni imperdibili. Quest’edizione offre una vasta selezione di oggetti e arredi vintage e antichi, dischi in vinile e cd per collezionisti, libri rari, giocattoli d’epoca, bijoux e abbigliamento second hand. Ogni articolo presente racconta una storia affascinante, rendendo l’esperienza di shopping davvero speciale.

Con oltre 80 espositori, ‘Caccia all’Affare’ non è solo un mercato, ma un'esperienza coinvolgente dove il passato incontra il presente. Adatta a collezionisti, appassionati di vintage e a chi cerca affari unici, l'evento offre anche un’area dedicata al food, per rendere la visita ancora più gradevole. L’ingresso è gratuito e sono previsti eventi speciali e sorprese lungo l'intera manifestazione. Per restare aggiornati sulle ultime novità, è possibile seguire i canali social dell’evento. Si preannuncia una ‘Caccia all’Affare’ indimenticabile, all'insegna del fascino del vintage e della scoperta. Ingresso e parcheggio gratuito. Orario continuato dalle 9 alle 19.