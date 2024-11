"In fondo al mare" per scuole e famiglie in scena all'Auditorium Flaiano

Secondo appuntamento del ricco cartellone di teatro per ragazzi del Florian Metateatro “Tutti a Teatro!” con le famiglie e con le scuole, giunto alla XXV stagione, oggi (10 novembre) alle ore 17 e domani (11 novembre) alle ore 10 in matinée per le scuole, all’Auditorium Flaiano. Preceduto dai ‘Racconti a teatro’ a cura del Florian Metateatro con Zulima Memba, "In fondo al mare", coproduzione tra il Teatro Verde di Roma e Histoire d’Eux di Nancy, è uno spettacolo rivolto ai bambini a partire dai 6 anni. Scritto e diretto da Yannick Toussaint, con Andrea Calabretta, Agnese Desideri, Valerio Bucci, scenografie, costumi e burattini Yannick Toussaint, Fanny Beaudoing, Amedeo D’Amicis, Diego Di Vella e Veronica Olmi, si avvale di tecniche teatrali miste: attori, pupazzi e “teatro sul nero” per creare atmosfere magiche e suggestive.

La storia si svolge in uno splendido paesaggio sottomarino, dove i pesci vivono felici e vanno in vacanza nelle fonti di acqua calda. Tutto molto bello. Peccato che i pesci comincino misteriosamente a sparire uno alla volta. Del caso se ne occupa John MacLobster, una saggia aragosta, che, aiutato dal giovane e inesperto Marvin, guida le indagini, fino ad arrivare ad una verità sorprendente, che in realtà tutti sotto sotto conoscono, ma che ognuno finge di ignorare.

In fondo al mare è un divertentissimo thriller subacqueo, che fa ridere e pensare, che ci parla con delicatezza ma senza sconti dell’emergenza climatica in cui viviamo. Facendo il verso ai classici film americani di detective’s story, tra misteri e risate, tra buffi inseguimenti e storie d’amore, tra poliziotti incorruttibili e tipi senza scrupoli, insomma tra pesci piccoli e pesci grossi, il mondo sottomarino diventa una divertente e raffinata metafora del mondo umano.

Il tutto immerso (è proprio il caso di dirlo) in una scena incredibile, con colori cangianti, forme improbabili e modi sorprendenti di muoversi. I tre attori-burattinai ci faranno tuffare sul fondo di una laguna tropicale, in un piccolo angolo di sogno su cui gravano oscure minacce. L’universo sottomarino viene ricreato in una scatola nera dalla magia di luci e trucchi sorprendenti. Posto unico 7 €. E' consigliata la prenotazione, info e biglietti 392/0496655 (anche WhatsApp) e 085/4224087.