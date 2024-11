Oltre 150 operatori ad ‘Abruzzo Attrattivo 2024’

Si alza il sipario su ‘Abruzzo Attrattivo 2024’, l’evento professionale di riferimento del turismo attivo ed esperienziale promosso dalla Confesercenti, giunto alla sua decima edizione. Oggi nel nuovo scenario del PalaBecci, al Porto turistico Marina di Pescara, alle 9.30 Paolo Setta, presidente della federazione di settore Federpate-Confesercenti, darà il via ai lavori con i rappresentanti di Ministero del turismo, Enit Italia, Regione Abruzzo, Camera di commercio Gran Sasso, Camera di commercio Chieti Pescara e Confesercenti Abruzzo, dando il benvenuto agli oltre 150 operatori già accreditati.

Primo approfondimento alle 10.15 con Tosca Chersich, dirigente dell’area Promozione della Camera di commercio Chieti Pescara, poi spazio alla relazione del docente universitario Pierluigi Sacco su «Abruzzo camminabile: un nuovo modello di turismo attivo ed esperienziale», poi con gli esperti del team Peccianti e Ricciardi BeRenvenue su «Turismo 5.0: strategie digitali per massimizzare performance, conversioni e profitti» (ore 11.00) e subito dopo spazio al format «In 3 minuti: idee e proposte per un Abruzzo attrattivo». Alle 12 il primo benchmark: si studierà il caso del Delta del Po con Stefano Casellato Aqua, experience tour operator, che parlerà di come il Delta del Po sia diventato una destinazione slow di successo.

Contemporaneamente appuntamento con il content creator Manfredi Roesler Franz che parlerà della «Vita da content creator: idee, sogni, visioni, emozioni, ambizioni e tanto altro», e nel primo pomeriggio la nuova esperienza dello «short meeting» con tour operator e Ota presenti ad Abruzzo Attrattivo 2024. Subito dopo la masterclass «Dal concepimento alla viralità: i segreti dietro una crescita virale sui social» con Manfredi Roesler Franz, per chiudere con il brainstorming per un confronto attivo con gli operatori presenti. L'evento proseguirà il 14 novembre, sempre a Pescara, e il 3 dicembre a L'Aquila.