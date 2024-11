L'Anffas Pescara festeggia 30 anni con un evento

Stamane alle ore 9 si terrà l'evento dal titolo "30 ANNI DI ANFFAS PESCARA. Passato, presente e futuro a sostegno delle persone con disabilità e delle loro famiglie" presso la Sala Consiliare del Comune di Pescara.

Dopo i saluti iniziali delle autorità presenti, il programma permetterà di affrontare importanti tematiche per le persone con disabilità e le loro famiglie come gli impegni della "Carta di Solfagnano" e le opportunità del "Durante e dopo di noi", attraverso i relativi autorevoli interventi del presidente nazionale Anffas, Roberto Speziale, e del Presidente della Fondazione nazionale Durante e Dopo Di noi, Emilio Rota. Il sindaco Carlo Masci e il presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, si focalizzeranno invece sull'impegno di Anffas nel territorio e della collaborazione con le Istituzioni.

Gli interventi saranno intervallati da testimonianze di familiari, collaboratori, volontari e da contributi video dei numerosi Enti del Terzo settore che in questi anni hanno lavorato in rete (Aism, Ananke, Arda, Baobab, Cosma, Laad, Percorsi, Protezione Civile Valpescara, Scienza under 18, Ass.ne Smile Abruzzo, FTS Abruzzo, Anffas regionale e le Anffas d'Abruzzo) nonché Enti quali Rotary Club Pescara Ovest, Centro Servizi Volontariato e Uisp Abruzzo. Proprio sul tema del lavoro di rete si concentrerà l'intervento di Casto Di Bonaventura, Presidente CSV Abruzzo seguito da programma da quello di Alberto Carulli, Segretario Uisp Abruzzo Molise, che parlerà dell'inclusione possibile attraverso le attività di sport e il tempo libero.

Ampio spazio nel corso della mattinata alla voce agli interventi e sollecitazioni degli Autorappresentanti di Anffas Pescara. La presidente Di Sabatino dice: "Invito tutti a partecipare per condividere tale importante giornata che sarà anche un'occasione per confrontarsi, a partire dai principi della recente "Carta di Solfagnano", su impegni ed azioni concrete nel territorio per garantire ad ogni persona con disabilità condizioni di equità e parità e partecipazione attiva alla vita della società.

E' previsto un question time e, a conclusione dei lavori, la consegna dei riconoscimenti alla rete di collaborazione. L'evento celebrativo è aperto alle Istituzioni, agli Enti del Terzo Settore e a tutta la cittadinanza. Ingresso libero.