Terzo appuntamento per le "Domeniche delle donne"

Continuano le "Domeniche delle Donne", organizzate in Comune dall’assessore alle Pari opportunità Valeria Toppetti. Domenica 17 novembre, alle ore 17, in sala consiliare si parlerà di “Noi Donne ed il nostro lavoro”.

“Noi donne", dichiara l'assessore annunciando il terzo appuntamento di questo ciclo di incontri, "siamo portatrici di una grande forza generatrice che ci viene dal patrimonio genetico e ci permette di mettere al centro altro, da noi stesse, proprio come accade con il parto ma, più in generale, anche se non abbiamo figli ci troviamo ad essere madri in ogni contesto in cui operiamo, come vertici aziendali, nelle nostre professioni, nelle reti sociali ed in tutte le relazioni umane. Questa empatia, che costituisce una spinta forte verso l’altro, rappresenta una grande marcia in più nel mondo del lavoro, senza considerare le innate determinazione ed attitudini multifunzionali tipicamente femminili. Di tutto questo parleremo domenica con le ospiti che abbiamo voluto al nostro fianco, tutte voci autorevoli, a partire dalla neuro scienziata di fama mondiale Antonella Santuccione, per passare a Roberta Chiavari, dirigente medico dell’ospedale di Pescara, e poi ancora la comunicatrice scientifica Chiara Di Lucente e Clementina Iannacone, alla guida della scuola di estetica moderna SEM, realtà storica nella città di Pescara che porterà con sé le giovani studentesse”.

Questa domenica a rendere ancor più sentito e condiviso il momento di dialogo nei momenti di ascolto musicale sarà ospite la pianista Orietta Cipriani. L’invito alla partecipazione è rivolto a tutta la cittadinanza allo scopo, conclude Toppetti, “di riflettere ancora una volta e confrontarsi insieme in vista del raggiungimento dell’obiettivo importante della parità”.