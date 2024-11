Angelo Duro di scena con "Ho tre belle notizie" al teatro Massimo

Dopo aver devastato tutti i teatri d’Italia con “Sono cambiato”, che ha registrato oltre 120 sold out in tutta Italia e all’estero, Angelo Duro torna con “Ho tre belle notizie”, il suo nuovissimo spettacolo che si preannuncia un tour devastante (prodotto sempre dalla sua società, la Da Solo Produzioni). L’appuntamento in Abruzzo con “Ho tre belle notizie” è al Teatro Massimo per mercoledì 12 marzo alle ore 21.

Organizzazione a cura di Best Eventi. I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne www.ticketone.it (online e punti vendita): primo settore numerato 45 euro – secondo settore numerato 34,78 euro – galleria numerata 35 euro (diritti di prevendita inclusi). Info: 085.9047726, www.besteventi.it .