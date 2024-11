Violenza sulle donne, laboratorio per i bambini

"Cose da maschi e cose da femmine. Superiamo pregiudizi e stereotipi di genere". E' rivolto ai bambini da 6 a 10 anni di età il laboratorio interattivo organizzato per sabato 23 novembre, dalle 10 alle 12:30, nei locali del Centro servizi famiglie di piazza Italia 14. L'iniziativa è a cura degli operatori del Centro servizi famiglie e rientra tra gli appuntamenti della rassegna "#365 giorni no alla violenza sulle donne" dell'assessorato alle Politiche sociali del Comune di Pescara, un lungo calendario di eventi finalizzato a sensibilizzare la città contro la violenza sulle donne, a partire dai bambini.

Le professioniste che domani si occuperanno del laboratorio accompagneranno i bambini, attraverso la lettura di un albo illustrato, in un breve viaggio alla scoperta delle emozioni per cercare di capire quali sono i "no" che si dovrebbero dire. Ci si può prenotare scrivendo a cfs@comune.pescara.it . Informazioni al numero 335-6288733. Domenica 24 novembre, invece, sempre nell'ambito del ricco programma presentato all'inizio del mese dal Comune con scuole e associazioni, è previsto un torneo di basket under 15 organizzato dall'associazione onlus Prossimità alle istituzioni, alle 9:30 in piazza Italo Febo.