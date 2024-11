“Mò avàste”, contro la violenza sulle donne al teatro di via Cavour

Canto, ballo, teatro e poesia. Sono gli "ingredienti" del pomeriggio di domenica 24 novembre, al teatro di via Cavour, alle ore 17, per un appuntamento di beneficenza finalizzato a dire no alla violenza sulle donne. “Mò avàste”, questo il titolo della manifestazione che ha avuto il contributo dall’assessorato comunale all’Associazionismo Sociale, guidato da Massimiliano Pignoli, è una iniziativa dell'associazione culturale M'Arcord, presieduta da Carlo Di Simone, con il coordinamento del direttore artistico Roberto Sabatini, per supportare l'associazione "Donne per strada".

Oggi la presentazione dell'evento, che è ad ingresso gratuito ma chiunque potrà versare un contributo che sarà destinato alle attività dell'associazione, illustrate da Cinzia D'Intino e Monica Scutti. A presentare lo spettacolo di domani sarà Gabriella Serafini. "Dal teatro lanceremo un urlo simbolico, con questo appuntamento, per cercare di smuovere le coscienze", ha detto Sabatini annunciando un pomeriggio ricco, tra esibizioni canore, monologhi, sketch, poesie e molto altro ancora, passando per l'esposizione di opere realizzate dagli studenti del liceo Mibe (4H indirizzo figurativo coordinati dalla professoressa Luigia Maggiore).