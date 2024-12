“Noi al centro – costruiamo insieme una città inclusiva”, in Comune una giornata per la disabilità

“Noi al centro – costruiamo insieme una città inclusiva”. È il titolo che il Comune di Pescara ha scelto per un incontro pubblico che si svolgerà oggi, 3 novembre, nella sala consiliare di Palazzo di città, a partire dalle ore 9:30. Una mattinata voluta e pensata dall’assessorato alle Politiche per la disabilità nella Giornata internazionale delle persone con disabilità, annuncia l’assessore Massimiliano Pignoli, e che vedrà la partecipazione del sottosegretario di Stato per la Salute Marcello Gemmato, per promuovere un confronto tra le istituzioni e con gli Enti del terzo settore. A moderare i lavori sarà Vincenzo Olivieri e nel corso della mattinata saranno tante le testimonianze degli Enti del terzo settore che collaborano con il Comune.

Dopo i saluti del sindaco Carlo Masci, del presidente della Commissione Affari costituzionali della Camera dei Deputati Nazario Pagano, del presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, dell’assessore regionale alle Politiche sociali Roberto Santangelo e del direttore dell’Uoc Area distrettuale e direttore della Funzione territoriale della Asl di Pescara Rita Mazzocca, interverranno il sottosegretario Gemmato, il dirigente comunale del settore Politiche per il Cittadino Marco Molisani, la responsabile del servizio Programmazione sociale e misure straordinarie per il Welfare Roberta Pellegrino e l’assegnista di ricerca in diritto Costituzionale pubblico presso il Dipartimento di Scienze giuridiche e sociali della “d’Annunzio” Fabio Masci.