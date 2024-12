Al via "Pescara d'incanto", il calendario del Comune sugli eventi natalizi

L'associazione Compagnia Virtuosa aprirà domani il calendario degli appuntamenti di Natale, organizzato dal Comune di Pescara, che andrà avanti fino all'Epifania in varie location, dalle piazze alle chiese passando per l'Aurum e l'auditorium Flaiano. Il concerto 3M Magnificat, Martini, Monteverdi, promosso dall'associazione, si svolgerà nella chiesa Beata Vergine del Rosario alle ore 18:45, con ingresso gratuito per il pubblico. Sempre domani, nel pomeriggio, si apriranno i laboratori per bambini e ragazzi al Museo delle Genti d'Abruzzo (dalle 17 alle 19, i laboratori sono due, uno per i bambini da 3 a 5 anni e l'altro da 6 a 12 anni). La prenotazione ai laboratori è obbligatoria al numero 085/4510026 o via mail all'indirizzo museo@gentidabruzzo.it .

Ad annunciare l'apertura del cartellone è il sindaco Carlo Masci con il vice sindaco Maria Rita Carota e gli assessori Alfredo Cremonese e Zaira Zamparelli, che mettono in evidenza il coinvolgimento di tante realtà e ricordano che le luminarie sono state accese già in occasione del Black Friday, con l'apertura del mercatino di piazza Sacro Cuore e della pista di pattinaggio sul ghiaccio di piazza della Rinascita. I prossimi appuntamenti sono in programma per domenica 8 dicembre.

In piazza della Rinascita sarà acceso il tradizionale albero di Natale e anche quest'anno è stato promosso un evento suggestivo, per l'occasione. Alle ore 17 si esibirà il Sylphes Aerial Ballet, con una performance aerea di danza, sulle note de "Le Quattro stagioni" di Vivaldi, che porterà i protagonisti a 30 metri di altezza. Domenica ci sono altri tre eventi: all'Aurum, alle ore 16, sarà inaugurata la Mostra presepiale della tradizione napoletana abruzzese, una iniziativa di Buxusmuseum, mentre in via Piomba si aprirà l'esposizione "Un mondo di presepi", della associazione Mousikè, alle ore 18:30. Alle ore 16:30 la Basilica della Madonna dei sette dolori ospiterà l'Inno solenne alla Madre di Dio, composto nell'Oriente cristiano nel VI-VII secolo, cantato e recitato dall'associazione Armonia di famiglie.