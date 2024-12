“L'Arte della Pace”, evento natalizio al teatro Sant'Andrea

Sabato 14 dicembre alle ore 21, nel teatro Sant'Andrea, si terrà un'importante manifestazione intitolata “L'Arte della Pace”. Questa iniziativa, che fa parte del programma degli eventi natalizi del Comune di Pescara, è stata ideata per riflettere sulla pace in un momento delicato per gli equilibri mondiali. L'evento è organizzato dall'associazione Sant'Andrea. Coordinatore artistico è il musicista, autore e compositore Beppe Frattaroli.

Sul palco si esibiranno i seguenti artisti: Alessandra Furio - cantante; Dante Marianacci - poeta e scrittore; Francesco Marranzino - contrabbassista; Maurizio Di Fulvio - chitarrista; Michela De Amicis - pianista; Paola Giorgi - poetessa. Saranno presenti inoltre numerose associazioni cittadine per discutere temi come la convivenza e l'incontro tra culture diverse.

Parteciperanno inoltre il sindaco Carlo Masci e l'assessore alle pari opportunità e confessioni religiose Valeria Toppetti. L'incontro, organizzato a sostegno dell'Agbe (Associazione Genitori di Bambini Emopatici, Leucemici e Oncologici), offrirà una serata di elevato livello artistico, con interventi di alta qualità dedicati alla fratellanza e alla solidarietà. I cittadini sono tutti invitati a partecipare a questo evento speciale per celebrare insieme i valori della pace e della solidarietà.