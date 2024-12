Il talento del giovane pianista pugliese Joseph D'Urso chiude la seconda edizione di Millennials

Mercoledì 11 dicembre sarà il pianista Joseph D'Urso a chiudere la terza edizione di Millennials. Il giovane talento pugliese suonerà nell'Auditorium del Conservatorio "Luisa D'Annunzio" di Pescara: in programma, musiche di Beethoven, Chopin e Rachmaninov.

Millennials è la rassegna dedicata ai giovani interpreti del panorama classico, organizzata dalla Società del Teatro e della Musica "Luigi Barbara" in collaborazione con il Conservatorio "Luisa D'Annunzio" e sostenuta dal Comitato Nazionale Italiano Musica. La rassegna si è svolta nel corso dell'autunno nelle Sale del Conservatorio "Luisa D'Annunzio" ed è stata disegnata dal M° Massimo Magri per compiere un’opera di valorizzazione di giovanissimi talenti del territorio, alcuni dei quali ancora in formazione presso il Conservatorio di Pescara, altri già avvezzi alla professione e premiati in prestigiosi ambiti nazionali e internazionali.

Il biglietto di ingresso al concerto è di 5 €. Per gli studenti e i docenti del Conservatorio e per i soci della Società del Teatro e della Musica "Luigi Barbara" è previsto un biglietto ridotto di 2 €. I concerti avranno inizio alle 17,30.

Talento precocissimo, Joseph D'Urso è stato ammesso al Conservatorio di Lecce a soli 6 anni. Studia con Stefania Santangelo presso il Conservatorio di Musica "N.Rota" di Monopoli. Ha partecipato a masterclass con i maestri Daniel Rivera, Pierluigi Camicia, Roberto Plano, Ralph Nattkemper, Roberto Prosseda, Igor Resnianski, Tamás Ungár, Hung-Kuan Chen, Davide Cabassi. Premiato in numerosi concorsi nazionali e internazionali, è stato selezionato tra i 24 partecipanti effettivi al Piano Texas International Festival & Academy a Fort Worth (Texas, Usa), esibendosi nella van Cliburn Hall.