Il professor Antonino Tamburello in scena al Massimo con “Una mente nuova”

Antonino Tamburello, professore, psichiatra, psicoterapeuta, è il Fondatore e il Direttore dell’Istituto Skinner e il Fondatore della Facoltà di Psicologia UER. Da sempre impegnato in tematiche che riguardano il benessere e la salute mentale, è il protagonista di “Una mente nuova”, un progetto, prodotto da Stefano Francioni Produzioni, dedicato alla riscoperta del cambiamento e della rinascita che andrà in scena al teatro Massimo il prossimo 10 marzo alle ore 21. Organizzazione a cura di Best Eventi. I biglietti sono disponibili sui circuiti TicketOne e Ciaotickets (online e punti vendita). Info: 085.9047726, www.besteventi.it .

In un mondo sempre più tossico, la crisi e le sfide di tutti i giorni costringono gli individui a sviluppare risorse interiori come la resilienza, la determinazione e la capacità di adattarsi in maniera creativa. Assumendo una visione positiva, queste difficoltà diventano un terreno fertile per far emergere il meglio di noi stessi, per sviluppare una mente nuova, contribuendo alla creazione di un futuro migliore. Le risorse interiori sono quindi un tesoro nascosto che ognuno di noi custodisce dentro di sé. Le storie e gli aneddoti presentati avranno come obiettivo l’esplorazione di questo patrimonio, profondo e troppo spesso inesplorato. Non mancheranno momenti di interazione, i quali porteranno alla scoperta delle misteriose dinamiche della vita mentale.