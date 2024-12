"Venezia - un pezzo faustiano" al Florian Espace

Il Florian Espace ospita oggi, 16 dicembre, alle ore 19 il Teatro delle Arti Medievali di Viterbo con un'installazione, video e performance dal titolo VENEZIA - UN PEZZO FAUSTIANO, ideata da Gian Maria Cervo e Flavio Albanese con Matteo Bertolotti e Alessandro Sabatini; a seguire postPlay, l’incontro con la compagnia con Sibilla Panerai.

Con il suo Festival Quartieri dell'Arte, il Teatro Stabile delle Arti Medioevali ha esplorato negli ultimi anni i territori di confine tra la nuova drammaturgia, la performance artistica e l'installazione, il clubbing e l'happening, agendo in alcuni tra i più suggestivi musei al mondo, in club e locali e in suggestivi setting paesaggistici, spostando di fatto il suo focus sul contemporaneo.

In questo incontro disegnato appositamente per il Florian Metateatro, che include anche la performance breve Venezia - un pezzo faustiano, vengono mostrati filmati e immagini, tra cui Le quattro morti di Pier Paolo Pasolini di Gian Maria Cervo diretto da Takeshi Kawamura, capaci di sfidare le nozioni acquisite di teatro e di società e di grande impatto e bellezza visiva.

Venezia - un pezzo faustiano è, in realtà, un pezzo carnevalesco che pone lo spettatore davanti a un bivio, tra il superpoetico e il supertriviale, tra citazioni goethiane e freddure, e la rappresentazione di questo bivio mette il visitatore davanti a una macchina polisemica e polifonica.

“Era partito come omaggio all'intervento artistico di Anselm Kiefer al Palazzo Ducale di Venezia per la Biennale 2022 ma ha finito per diventarne una sorta di parodia, una ‘cattelanata’ - commenta scherzosamente Cervo - Del resto noi italiani siamo comici dell'arte”. Ingresso 5 €. Prenotazione consigliata 392.0496655 (anche WhatsApp).